“Amando Si Impara”, Alex Wyse: “Non è mai troppo tardi per amare. Non abbiate paura di ricominciare”

Tra i 24 artisti selezionati per Sanremo Giovani 2024 con il brano Rockstar, Alex Wyse torna con nuova musica e presenta il singolo Amando Si Impara (Artist First), in cui spiega come l’amore sia un sentimento che tutti cercano, nonostante solo poche persone siano realmente in grado di comprenderlo per davvero.

“L’amore è un sentimento che tutti cercano, anche se siamo molte volte circondati da persone che fanno finta di non cercarlo. Cantare tutto questo assieme farà uscire l’essenza di amando si impara. Urliamola!”.

Intriso di speranza e positività, il brano è accompagnato da un videoclip, realizzato dallo stesso Alex e diretto da Metaluna Film, in cui il giovane cantautore si trova circondato da figure senza volto, immerse nella loro indifferenza. Ed ecco che, nonostante i suoi tentativi di esprimere ciò che sente, nessuno riesce a cogliere realmente il suo messaggio.

Verso la fine del video, però, qualcosa cambia. Alex invita infatti queste figure anonime ad unirsi alla sua musica applaudendo a tempo e loro, per la prima volta, iniziano ad interagire con lui, comprendendo finalmente sia la canzone che il sentimento che Alex voleva trasmettere loro fin dall’inizio.

“Amando Si Impara”, videointervista ad Alex Wyse

Foto di copertina a cura di Aurora Delise