Finley: “Ognuno di noi può anche salvarsi da solo, ascoltandosi”

I Finley tornano con un nuovo album tutto di duetti, “Pogo Mixtape Vol.1” (Warner Music Italy), che è come la mischia selvaggia che si crea durante i concerti: una playlist di brani travolgenti che sgomitano uno dopo l’altro, lasciando senza fiato chi li ascolti.

Già disponibile sia in formato fisico (CD Autografato – esclusiva WMI, Vinile Picture Disco Autografato e CD) che in digitale, il disco contiene undici brani inediti, che si aggiungono ai tre precedentemente pubblicati, e una nuova versione di “Diventerai Una Star” feat La La Love You.

“Abbiamo scritto questo disco innanzitutto per divertirci. È stato stupendo tornare a fare musica con la stessa istintività che ha caratterizzato i nostri primi anni di carriera. Il punk-rock ci ha dato un sogno in cui credere e oggi ci ridà la libertà di poter fare quello che ci piace di più”, raccontano i Finley.

Poi, aggiungono: “La nostra musica è festa, energia, ma è anche non prendersi troppo sul serio. Abbiamo deciso di far entrare nel nostro mondo e in questo disco artisti di cui avevamo il poster in cameretta e artisti che avevano il nostro. Abbiamo così coinvolto cantanti e band che amiamo e che da anni ispirano la nostra musica. Non tutti arrivano dallo stesso genere musicale, ma tutti posseggono una forte attitudine punk”.

“POGO MIXTAPE VOL.1”: VIDEOINTERVISTA AI FINLEY