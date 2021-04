Videointervista agli Extraliscio, aspettando il Concerto Primo Maggio 2021

Gli Extraliscio, dopo un Festival di Sanremo vissuto da protagonisti, sono pronti per un nuovo importante traguardo.

Mirco Mariani, Moreno Il Biondo e Mauro Ferrara saliranno sul palco della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma dove porteranno il loro punk da balera.

Nonostante le difficoltà di un anno senza esibizioni live, gli Extraliscio hanno trovato il modo per far parlare della loro musica e di un progetto artistico in grado di superare i confini, non solo territoriali.

Lo scorso martedì 20 aprile è stato proiettato al Los Angeles Italia Film Fest il film di Elisabetta Sgarbi Extraliscio – Punk da balera.

La proiezione del film dedicato al trio e alla tradizionale musica romagnola ha avuto luogo nel prestigioso cinema di Hollywood CL Chinese Theatre.

È già stato presentato in anteprima alle Giornate degli Autori nell’ambito della 77ª Mostra del Cinema di Venezia e al Festival Internazionale del Cinema di Berlino. Ha ricevuto il Premio SIAE per il talento creativo, conferito a Elisabetta Sgarbi, e il Premio FICE (Federazione Italiana dei Cinema d’Essai) a Mantova. Arriverà al cinema distribuito come evento da Nexo Digital nella primavera/estate 2021.

E’ ora uscito il nuovo singolo tratto dall’album E’ bello perdersi, accompagnato da un divertente videoclip.

VIDEOINTERVISTA AGLI EXTRALISCIO

“La rivoluzione Extraliscio non si ferma mai!

Abbiamo il piacere e l’onore di esibirci al concerto del Primo Maggio Live!

Non vediamo l’ora di suonare dal vivo, in un’occasione così importante e significativa!

Vi aspettiamo il 1° maggio in diretta su Rai 3.”

Questo il messaggio postato dagli Extraliscio sui social per annunciare la partecipazione all’evento della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Abbiamo incontrato virtualmente Mirco Mariani per una videointervista.

Foto di Manuel Palmieri