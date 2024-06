Videointervista ad Aiello: “Sto lavorando alla versione migliore di me”

Il 20 giugno inizierà ufficialmente l’estate e Aiello ha deciso di celebrarla con un nuovo singolo, “Talete” (Epic / Sony Music), che fa ballare come le onde di un’alta marea.

Prodotto da Brail, che ha firmato quasi tutti i successi del cantautore, con l’addictional production di Starchild, “Talete” è un brano pop-clubbin’, estivo sia nelle intenzioni sonore che in quelle evocative, e attinge a piene mani dalla UK Dance.

AIELLO, “TALETE”

Pieno di sana spensieratezza, di erotismo, di voglia di incontrarsi e di amarsi, il brano gioca infatti con una magica sensualità e ci trasporta in quello che per eccellenza è il periodo degli incontri d’amore, ovvero l’estate. Ed ecco che “Talete” parla di pelle e di intrecci, ma anche di passione, in mezzo al mare.

“Se ti chiedessi qual è la stagione dell’amore, tu mi risponderesti: l’estate. Perché d’estate ogni cosa è possibile. Arriva tra giugno e luglio, poi tutto divampa ad agosto. Che sia durato poche notti, un mese o più, io non mi sono mai tirato indietro. Ne è valsa la pena sempre. Ne vale sempre la pena. E tu, cosa ti aspetti da questa estate?”.

VIDEOINTERVISTA AD AIELLO

Foto di copertina di Giuseppe Triscari