Videointervista a Virginio: “Rimani parla di me, è vita vera!”

E’ uscito il nuovo singolo di Virginio Rimani. Un brano in cui il cantautore torna alle origini dopo alcuni pezzi più sperimentali e canta le sensazioni che si provano quando una storia giunge al capolinea.

Rimani è un pezzo musicalmente intenso dove si avverte anche una nuova dimensione interpretativa.

Virginio sa cantare l’amore in tutte le sue forme e lo dimostra anche in questo nuovo brano in cui spicca la sua capacità di emozionare e di far provare empatia per una situazione che tutti almeno una volta nella vita ci siamo trovati a vivere… il momento di lasciare andare, di smetterla di vedere che un sentimento è arrivato al capolinea, nonostante tutto ciò che di bello si è condiviso.

Il cantautore, che nell’autunno dello scorso anno è stato nel cast del programma di Rai 1 Tale e Quale Show dove ha sorpreso per la sua versatilità, ritorna interpretando un brano totalmente nelle sue corde.

“Vi ringrazio di cuore per l’affetto e il supporto di questi giorni!”

Questo il messaggio postato da Virginio sui social nei giorni scorsi e che testimonia l’affetto che il pubblico nutre nei suoi confronti.

Il cantautore, indiretto protagonista in settimana di una gaffe di Luca Barbarossa e Andrea Perroni a Radio Due Social Club, ha presentato Rimani in diretta Instagram poche ore prima dell’uscita ufficiale.

Un album di inediti di Virginio manca ormai da 9 anni, quando il cantautore pubblicò per Universal Ovunque. Ma ora un nuovo progetto discografico pare davvero alle porte…

VIDEOINTERVISTA A VIRGINIO RIMANI

Foto di Giuseppe Foglia