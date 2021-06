Videointervista a Takagi e Ketra: “Dicono che siamo quelli dell'estate, ma...”

Tra coloro che proveranno a conquistare lo scettro di sovrani dell’estate ci sono Takagi e Ketra. I due producer per l’estate 2021 propongono il brano Shimmy Shimmy, insieme a Giusy Ferreri (al primo posto nella classifica settimana #1 del Power Hits estate 2021, vedi qui).

E’ la quinta estate consecutiva che i due artisti si mettono in gioco in prima persona con un brano e ancora una volta sorprendono per la scelta sonora.

Dopo aver esplorato la musica italiana anni ’60, i ritmi brasiliani, africani e le chitarre flamenco, ora si presentano con un pezzo in cui sonorità di stampo più arabeggiante la fanno da padrone.

Accanto a loro per la terza volta c’è Giusy Ferreri, ormai una certezza e un’artista spesso protagonista proprio nella stagione più calda.

Per Takagi e Ketra il nuovo singolo Shimmy Shimmy è l’ennesima dimostrazione di un talento che non si può considerare solo per la produzione di pezzi estivi.

Un’attitudine musicale che li ha portati al centro della scena e li ha consacrati come veri e propri hitmaker anche con pezzi molto diversi tra loro, così come si è potuto evincere in Venere e Marte con Marco Mengoni e Frah Quintale, ma anche Don’t Worry, il brano dei Boomdabash tra i più ascoltati in radio tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021.

VIDEOINTERVISTA A TAKAGI E KETRA

Abbiamo incontrato virtualmente Takagi e Ketra per una videointervista di presentazione del nuovo singolo Shimmy Shimmy.