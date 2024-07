Videointervista a Ste: “Ringrazio la me stessa del passato per non essersi mai arresa”

Dopo aver spopolato sui social con “Red”, il freestyle che riprende la base di “I Know What You Want” di Busta Rhymes, con 10 milioni di visualizzazioni complessive su Instagram e oltre 5 milioni di TikTok, la cantautrice nigeriano-napoletana Ste presenta il suo primo EP, “Romantica“, in cui la sua voce potente e sensuale si addentra ancora di più nelle molteplici sfaccettature del sentimento più indagato di sempre, l’amore, raccontando anche le difficoltà delle relazioni e la necessità di non sottostare a meccanismi tossici e negativi.

“Sono cresciuta credendo molto poco nelle mie capacità, ma nel momento in cui ho iniziato a crederci sono iniziate ad arrivare tante soddisfazioni! Tutto questo, però, è anche merito vostro, che mi sostenete e credete in me. Proprio per questo voglio dedicarvi un infinito grazie! Ma grazie anche a tutti coloro che lavorano con me e alle belle persone che ho avuto il piacere di conoscere! Con la costanza di puntare sempre più in alto, BIG GRAZIE A TUTTI”.

ste, “ROMANTICA”: LA TRACKLIST

Di seguito riportiamo la tracklist del primo EP di Ste:

M’accarizze (prod. Endly&RNLA) T’aggio fatto vedè (prod. Daniele Franzese) Parlame (prod. Endly&RNLA) Baratro (prod. Daniele Franzese) Romanzo Rosa (prod. Endly&RNLA)

“romantica”, VIDEOINTERVISTA A STE