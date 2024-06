Ste, nel nuovo EP “Romantica” il racconto di un amore libero, senza definizioni e confini

Dopo aver spopolato sui social con “Red” (10 milioni di visualizzazioni su Instagram e oltre 5 milioni di TikTok), la cantautrice nigeriano-napoletana Ste presenta il suo nuovo EP “Romantica“, all’interno del quale troviamo cinque brani in cui la sua voce potente e sensuale si addentra ancora di più nelle molteplici sfaccettature del sentimento più indagato di sempre, l’amore, raccontando anche le difficoltà delle relazioni e la necessità di non sottostare a meccanismi tossici e negativi.

Un messaggio, questo, che trova il suo apice in “Baratro“, un brano intenso che parla di una violenza, a simboleggiare ogni tipo di violenza.

“Sono donna, nera e omosessuale. E mi piace cantare l’amore senza pregiudizi e col conforto del napoletano, che trovo romantico e coinvolgente. In tutti i brani che scrivo ci metto dentro me stessa e questo si riflette anche nel mio modo di vestire da maschiaccio”.

Ste, “Romantica”: la tracklist

M’accarizze”(prod. Endly & RNLA) T’aggio fatto vedè (prod. Daniele Franzese) Parlame ”(prod. Endly & RNLA) Baratro (prod. Daniele Franzese) Romanzo Rosa” ”(prod. Endly & RNLA)

ste: dalla nigeria a “romantica”

Stephani Ojemba, in arte Ste, è nata a Lagos (Nigeria) 28 anni fa ed è stata cresciuta da una madre single. Nel suo percorso di crescita ha però potuto contare su una famiglia napoletana, che ha trasformato la sua storia in un inno alla fiducia e all’amore.

La musica ha sempre fatto parte della vita di Ste, sin dalla più tenera età quando cantava nel coro della chiesa. La sua vita è poi parzialmente cambiata quando Ivan Apuzzo e Maria Di Bona – gestori del pub “Whoop” a Castel Volturno – l’hanno notata mentre camminava da sola per strada davanti l’ingresso del loro locale, proponendole di tenere periodicamente delle serate di pianobar per la loro clientela, alimentando così la sua passione per il canto e dandole l’opportunità di farsi conoscere a livello locale.

Ed è così che arriviamo al 2022, anno in cui Ste ha intrapreso un percorso discografico con l’uscita di tre brani: “Ansia“, “Ancora” e “Cor e Cuscienz“, cui hanno fatto seguito i singoli “Catene“, “T’aggio voluto bene“, “Ki Lo Sa” e “RED“, freestyle che riprende la base di “I Know What You Want” di Busta Rhymes.