Videointervista a Roberta Giallo: “Lucio Dalla amava la fama, perché aveva fame d’amore”

In occasione dell’81esimo compleanno di Lucio Dalla, Roberta Giallo omaggia il cantautore bolognese, suo grande amico e mentore, con una versione completamente rivisitata di “Nuvolari“, prodotta e arrangiata dal Maestro Beppe D’Onghia.

“Esistono canzoni ‘inaffrontabili’ e Nuvolari è proprio una di queste: una specie di triplo salto mortale carpiato con avvitamento, diventata col tempo un rituale, uno dei tanti modi che ho trovato per tenere vivo il ricordo di Lucio, artista geniale e funambolico, che tanto mi donò e che mai smetterò di ringraziare.

Va detto che una canzone così non te la scegli da sola, ti arriva per ‘investitura celeste’. A me l’hanno sempre assegnata dall’alto (diciamo così) ed io – che nella vita sono prudente e misurata, ma sul palco una vera un’incosciente – non mi sono mai tirata indietro.

Non l’ho fatto quando a propormelo la prima volta fu un collaboratore di Lucio, Paolo Piermattei, insieme ad Antonio Bagnoli, nipote di Roversi (proprio il poeta che aveva scritto il testo di questa canzone… bella coincidenza, no?).

Non mi rifiutai neanche quando il caro Ernesto Assante, mentre elaboravamo la scaletta del nostro spettacolo ‘Il mio incontro con Lucio Dalla‘, caldeggiò la presenza di questo folle pezzo. E ancora non mi rifiutai il 4 marzo dello scorso anno alla RSI svizzera, dove Lucio tenne un concerto memorabile nel ‘79“.

“NUVOLARI”, VIDEOINTERVISTA A ROBERTA GIALLO