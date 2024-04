Videointervista a Renzo Rubino: “Ho navigato nella paura e sono diventato grande”

Già disponibile sia digitale che in formato fisico, “Il Silenzio Fa Boom” (DDP Dischi Del Porto / ADA Music Italy) è il nuovo album di inediti di Renzo Rubino e arriva a sette anni di distanza dal precedente progetto discografico “Il gelato dopo il mare“: sette anni in cui il cantautore non ha distolto nemmeno per un attimo lo sguardo dalla musica in tutte le sue declinazioni, dedicandosi anima e corpo anche al suo festival Porto Rubino.

“Il silenzio fa boom è quel momento esatto in cui due persone si stanno innamorando. È quel momento in cui prendi per la prima volta in braccio tuo figlio o, nel mio caso, un nipote. È quel momento in cui sei colpito dalla meraviglia che ti lascia senza fiato.

E per me è anche la festa, la banda. In qualche modo, quando ero bambino, venivo colpito dalle feste patronali, e quindi dentro di me, nel mio silenzio, gioivo ed ero felice”.

Nel cuore di questo album, invece, pulsa la forza della Sbanda: una formazione unica nel suo genere, che rievoca l’anima della banda di paese, con i suoi componenti provenienti da diverse parti d’Italia e uniti dalla passione per la musica.

Non si tratta dunque di musicisti professionisti, ma di persone comuni che si ritrovano a suonare per ricrearsi dagli impegni quotidiani. E proprio da questa spontaneità nasce un suono antico eppure moderno, capace di emozionare e coinvolgere.

“IL SILENZIO FA BOOM”, VIDEOINTERVISTA A RENZO RUBINO

https://youtu.be/_zTcQ5KJzX8

RENZO RUBINO, “IL SILENZIO FA BOOM”: la tracklist