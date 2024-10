“Finta Nostalgia”, Matteo Romano: “In questo periodo si stanno chiudendo un po’ di cerchi. L’EP è un punto di inizio”

In uscita venerdì 25 ottobre, Finta Nostalgia è il primo EP di Matteo Romano, anticipato dal singolo Tornado, che rappresenta il tassello successivo della produzione artistica del giovane cantautore dopo la pubblicazione di Assurdo, brano con cui ha aperto il suo 2024 in musica.

Composto da nove tracce, il disco racchiude l’anima di un giovane cantautore che, giorno per giorno, ha imparato sempre di più a conoscere se stesso e ciò che lo circonda, tra forti emozioni e relazioni con persone che, in positivo o in negativo, hanno innegabilmente lasciato il segno.

Un ruolo importantissimo nella realizzazione di Finta Nostalgia lo hanno infine avuto i produttori con i quali Matteo ha lavorato in questi ultimi anni: da Kyv a B-Croma, passando per JVLI, Dorado Inc, Brail, TOM e Michelangelo.

Sono queste, infatti, le vere collaborazioni artistiche di questo progetto, simbolo di quanto il giovane cantautore voglia sperimentare e conoscersi anche attraverso modalità diverse di produrre la musica.

MATTEO ROMANO, “FINTA NOSTALGIA”: LA TRACKLIST

Di seguito riportiamo la tracklist di Finta Nostalgia:

Tornado Finta Nostalgia Concedimi (doppio disco di platino) Assurdo Virale (disco di platino) Ballroom Tulipani Blu con Luigi Strangis Casa di Specchi Non Esisti

VIDEOINTERVISTA A MATTEO ROMANO