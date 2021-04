Videointervista a Matteo Romano: “I buoni risultati mi portano a lavorare ancora di più”

Lo scorso 30 marzo è uscito il nuovo singolo di Matteo Romano Casa Di Specchi. Il pezzo, scritto del giovanissimo cantautore e prodotto da Tom, è uno dei primi pezzi composti da Matteo al pianoforte.

Casa Di Specchi arriva dopo il sorprendente successo del brano d’esordio Concedimi, che ha conquistato il disco di platino con oltre 23 milioni di stream.

Con questo nuovo singolo l’artista diciottenne dimostra di essere in grado di esplorare con semplicità nuove frontiere musicali. Una bella consacrazione che arriva dopo la firma del contratto con Universal Music e Friends & Partners.

Casa Di Specchi è accompagnato da un videoclip dal sapore decisamente autobiografico.

“Con questo video ho cercato di uscire un po’ dalla mia comfort zone, immaginando la mia camera in un contesto diverso da quello che da sempre mi è familiare, rappresentando cosí un primo passo nel mio percorso di crescita sia in quanto artista sia in quanto adolescente.

Spero tanto che questo video vi piaccia e spero di riuscire a trasmettervi un po’ di me.

Grazie per tutto il sostegno che mi date ogni giorno, un bacione.”