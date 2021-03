Matteo Romano, dopo il boom con “Concedimi” torna con “Casa di specchi” (Testo)

Matteo Romano Casa di specchi testo e significato del brano che segue il singolo d’esordio da record, Concedimi.

Il giovane cantautore, fresco 19enne, ha annunciato nei giorni scorsi sui social l’arrivo del suo secondo singolo, il primo con Polydor / Universal Music Italia, previsto per il 30 marzo.

Ecco le parole di Matteo:

“Casa di specchi, il mio secondo singolo, fuori il 30 Marzo!

Non vedo l’ora che possiate ascoltarlo per intero, se avete voglia di presalvare il brano trovate il link nella mia bio!“

Matteo Romano, classe 2002. è nato e cresciuto a Cuneo, in Piemonte e ha due gemelli, Jacopo e Simone.

Dopo aver postato un suo inedito, dopo tante cover, sulla sua pagina TikTok, viene notato da Artist First che lancia il suo primo singolo, Concedimi scritto con Stefano Giuliano. Ecco il post del suo primo inedito.

Concedimi esce 17 novembre 2020 ed è subito un successo ovunque: Spotify, TikTok, FIMI… il brano, da poche settimane, è arrivato al disco di platino per le oltre 70.000 unità.

Qui a seguire un’anteprima del testo, la versione completa arriverà il 30 marzo con l’uscita del brano. La canzone è, nuovamente, un brano d’amore in cui il giovane ragazzo chiede alla persona amata di stargli accanto e promette allo stesso tempo di non lasciarlo andare.

Matteo romano Casa di specchi Testo

Stammi più vicino quando starai male

quando poi fa bello, con il temporale

fuori c’è il delirio ma se non lo vedi

allora no

ti stringo più forte

non ti lascio andare

Sento il tuo respiro per dimenticare

senti di pensare, anche

se dirti come, non lo so

Mi fa male

pensare a te con tutti il mondo in mano

ma non riuscire neanche a prendere fiato

mi fa male

To be continued…

Foto di Stefano Giuliano