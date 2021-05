Videointervista a Margherita Vicario: “L’ironia è l’unico modo che conosco per affrontare argomenti giganti”

E’ uscito per Island Records il nuovo album di Margherita Vicario Bingo, 14 tracce in cui la giovane cantautrice mette in risalto il suo mondo.

Scritto tra Roma e Torino dalla stessa cantautrice, Bingo è un fantastico viaggio in technicolor, un progetto che scruta e legge il presente in maniera audace e mai banale. Un disco composto con la fiera volontà di arrivare alla radice delle emozioni narrate. Alla produzione dell’intero progetto troviamo ancora una volta Davide ‘Dade’ Pavanello.

“La raccolta della mia storia degli ultimi tempi!”

Così come lo definisce la stessa Margherita che ha parole al miele anche per Dade.

“Il padre stilistico di questo nuovo disco, che ha voluto trovare per me un suono che fosse riconoscibile e mio, senza incasellarmi in un solo genere ma permettendomi di sperimentare liberamente.”

Il producer risponde per le rime.

“L’ho conosciuta nel 2016 e i primi tempi mi stava anche un po’ antipatica perchè la vedevo molto sicura di sé. Ci siamo persi per un paio d’anni, poi ci siamo rivisti ed è iniziato un grande viaggio. Per me è stato fantastico perchè è coinciso con la mia voglia di rimettermi in gioco come produttore. Ho cercato di spingere Margherita ai limiti di sé stessa. L’ho spinta verso cose anche difficili da raccontare! Apprezzo il percorso di Margherita perchè non si piega mai al mercato. Spero che l’Italia si accorga di lei e le sia dia un’opportunità. Le radio sono un mezzo importante per arrivare al pubblico, ma non passano i pezzi di Margherita.”

Il titolo Bingo è nato per caso, ma non casuale.

“Due anni fa Dade mi chiese di raccogliere tutti gli spunti per la mia nuova musica in una cartella del computer. Senza pensarci troppo, la rinominai proprio Bingo e quasi subito capimmo che quello poteva già essere il titolo del mio nuovo lavoro. Il bingo è un luogo multiculturale. Mi piace pensare che persone di luoghi e tradizioni completamente diverse si ritrovino in uno stesso posto, uniti a divertirsi e tentare la fortuna. Bingo però è anche un’esclamazione che si ricollega solitamente a tutti quegli accadimenti totalmente casuali, di pura fortuna, quelli che non sai mai come va a finire: per me il progetto è stato invece la concreta realizzazione di un lavoro minuzioso, costante e attento in cui io e Dade abbiamo creduto fin dal primo giorno. E’ stato il frutto di una sana lotta gioiosa, che sono contenta di poter condividere ora con tutti i miei fan. Bingo è un luogo un po’ cupo, ma allo stesso tempo giocoso. L’ironia, poi è l’unico modo che conosco per affrontare argomenti giganti e nel disco rappresento questo concetto.”

A fianco di Margherita in questo nuovo lavoro anche cinque artisti legati a lei da un forte rapporto di stima, amicizia e da una comune visione della musica.

Elodie e Davide Petrella, con cui Margherita ha rispettivamente cantato e composto XY, i rapper Izi e Speranza, a fianco di Margherita nelle già conosciute e apprezzatissime Romeo e PIÑA COLADA e Dardust, producer multiplatino, autore e compositore, che lavora alla produzione di Giubbottino insieme a Dade.

VIDEOINTERVISTA A MARGHERITA VICARIO BINGO

Abbiamo contattato Margherita Vicario per una videointervista di presentazione del nuovo progetto discografico.

