Videointervista a Malika Ayane: “Voglio creare musica senza farmi troppe domande”

Dopo la firma con M.A.S.T. / Believe (ne abbiamo parlato qui), lo scorso 12 aprile Malika Ayane è tornata con un nuovo singolo, “Sottosopra” (Woodworm Publishing), che inaugura questo suo nuovo percorso discografico e musicale.

Il brano è stato scritto e composto da Malika Ayane, Andrea Bonomo e Pacifico ed è stato prodotto da ESTREMO.

“Sottosopra” mostra ancora una volta un lato inedito di Malika Ayane, che ha scelto di giocare con i contrasti, una caratteristica importante del suo stile musicale. Si tratta, infatti, di un brano dalle sonorità elettroniche.

La canzone è accompagnata anche da un videoclip con la regia di Attilio Cusani, il quale ha voluto creare un immaginario essenziale che segue bene il messaggio di “Sottosopra“: quando ci si sente completi, non c’è necessità di aggiungere altro.

Inoltre, questo autunno Malika Ayane tornerà ad esibirsi dal vivo con 10 appuntamenti nei teatri in un tour prodotto e organizzato da Friends&Partners (per tutte le info qui). La cantautrice ha anche annunciato che il suo prossimo album è in uscita nel 2025 e che, quindi, salirà sui palchi autunnali portando tutti i suoi più grandi successi e, ovviamente, il suo nuovo singolo.

“SOTTOSOPRA”, VIDEOINTERVISTA A MALIKA AYANe

Foto di copertina di Attilio Cusani