Videointervista a Lil Jolie: “Oggi voglio mordere la vita e viverla appieno”

Già disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download, “La Vita Non Uccide” (BMG) è il nuovo EP di Lil Jolie, cantautrice reduce da una più che positiva esperienza all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi, dove ha presentato alcuni degli inediti presenti all’interno di questo suo nuovo progetto discografico: da “Follia” a “Non è la Fine“, passando per “Attimo“.

“‘La vita non uccide‘ è il mantra di un racconto in cui ogni brano incarna un’emozione diversa. La tracklist è come l’indice di un libro, in cui ogni capitolo racconta la fugacità delle cose e allo stesso tempo il loro essere eterne. Un po’ come le onde del mare che cambiano sempre forma ed impeto, ma che poi tornano sempre sulla spiaggia e nel loro sparire la modellano”.

L’EP è dunque un vero e proprio inno al vivere la vita con tutte le sue sfumature, perché nessuna emozione è sbagliata o inferiore a un’altra, soprattutto se la si vive veramente.

Foto di copertina di Giacomo Gianfelici