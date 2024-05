LDA: “Potessi tornare indietro, parlerei di più, senza tenermi tutto dentro”

Già disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le principali piattaforme di streaming e download, “Rosso Lampone” (Columbia Records / Sony Music Italy) è il nuovo singolo di LDA, che torna con un brano in cui, fin dall’inizio, si nota un netto contrasto tra il testo e la base musicale.

L’amarezza e la paura si uniscono infatti ad un senso di spaesamento che porta l’artista a mettere in dubbio i propri comportamenti e a mettersi in discussione, assumendosi le proprie colpe, per poi giungere alla conclusione che “forse è meglio lasciar perdere”.

L’uscita del brano è stata accompagnata da un videoclip, diretto da Fabrizio Cestari, con cui – tra coreografie a bordo piscina e feste in riva al mare – LDA ci catapulta immediatamente in estate, trasmettendo solo good vibes.

“ROSSO LAMPONE”, VIDEOINTERVISTA A LDA

lda, il feat con gigi d’alessio in “primo appuntamento”

“Rosso Lampone” anticipa un album in cui ci saranno diversi feat e, a questo proposito, lo scorso venerdì 24 maggio è uscito il nuovo album di Gigi D’Alessio, “FRA“, all’interno del quale troviamo proprio un feat con LDA sulle note di “Primo Appuntamento“, brano pubblicato per la prima volta nel 2006, che padre e figlio hanno scelto di interpretare insieme.