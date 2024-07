Videointervista a Jvli: “Mi sarebbe piaciuto essere il produttore di Lucio Dalla”

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 14 giugno, “Ho voglia di te” feat Emma e Olly (Capitol Records / Universal Music) è il primo singolo di Jvli (nome d’arte di Julien Boverod), giovane produttore con alle spalle importanti collaborazioni, varie certificazioni e numerosi successi raggiunti dal “dietro le quinte“.

«“Ho voglia di te” nasce a fine marzo, dopo il periodo di Sanremo. Mi sono trovato in studio con Paolo Antonacci e Olly ed è nata in un pomeriggio. L’ho fatta sentire ad Emma perché mi sembrava perfetta per lei. Dopo “Apnea” e “Femme Fatale” abbiamo instaurato un rapporto fantastico e questo brano ne è il coronamento. Olly poi… chi meglio di lui poteva accompagnarmi in questa nuova esperienza».

Il brano – una hit fresca e immediata, da cantare a squarciagola in ogni situazione – è accompagnato da un video (prodotto da Borotalco.tv con la regia di Amedeo Zancanella e la direzione artistica di Tommaso Bordonaro) in cui i tre artisti si lasciano andare con leggerezza ad un viaggio senza meta.

«Grazie al legame professionale e umano che lega me Emma ed Olly, “Ho voglia di te” è nata in un modo così vero e naturale che per il nostro visual ci siamo ritrovati tutti d’accordo nel creare una situazione che mettesse in risalto la nostra sincera unione. Per cui, quale scelta migliore se non quella di girovagare in macchina cantando a squarciagola con degli amici?».

“HO VOGLIA DI TE” feat emma e olly, VIDEOINTERVISTA A JVLI