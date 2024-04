Videointervista a Dolcenera: “La comunicazione è il cavallo di troia dell’informazione”

A pochi giorni dall’ultima data del tour “Anima Mundi – Piano Solo Recital“, che si terrà il 24 aprile al Blue Note di Milano, abbiamo incontrato Dolcenera, che ci ha parlato di questi spettacoli, in cui combina sapientemente parola, gestualità, musica, vocalità e suono.

Ed ecco che, attraverso la rappresentazione laicamente filosofica dei cinque elementi costituenti la Vita (Terra, Acqua, Fuoco, Aria ed Etere), la cantautrice descrive l’essenza dell’Anima Mundi, usandola come pretesto per creare la tensione emotiva necessaria per coinvolgere lo spettatore e affrontando tematiche di impatto sociale e culturale dell’epoca moderna.

“Voglio portarvi con me in un mondo fatto di Essenza, o meglio, di Quinta Essenza, di Etere, di connessioni spirituali per osservare insieme l’Anima Mundi e immaginare come potrebbe essere il mondo se ci pensassimo tutti come esseri di un’unica Anima Universale“, spiega Dolcenera a proposito del suo “one woman show“, che vede il pianoforte al centro della scena.

Poi, aggiunge: “In questo spettacolo c’è la filosofia, la musica, la tradizione, la religione, l’Ayurveda, l’alchimia, la scienza, la simbologia e, quindi, tutta una serie di seghe mentali che solo alcuni tipi di artisti sono costretti quotidianamente a fare. Parto dalla filosofia aristotelica per arrivare alla fisica quantistica, con l’intento di stimolare le anime del pubblico per il raggiungimento di una visione di vita staccata dall’Ego”.

ANIMA MUNDI – PIANO SOLO RECITAL, VIDEOINTERVISTA A DOLCENERA