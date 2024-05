Videointervista a Capo Plaza: “I soldi non ti danno la felicità”

A tre anni di distanza da “Plaza“, album certificato triplo disco di platino, Capo Plaza torna con un nuovo progetto discografico, “Ferite” (qui la guida all’ascolto).

Al suo interno c’è una parte trap, ma anche il mondo urban e pop. Ci sono brani coerenti con le sue origini, ma anche alcune aperture verso feat inediti, come quello con Mahmood, per non parlare della presenza – per la prima volta all’interno di un suo disco – di ben due donne: Annalisa e Anna.

CAPO PLAZA RACCONTA “FERITE”

“Ferite, sono cicatrici indelebili sulla pelle, ci convivi e diventi più forte. Esistono per imparare dai propri errori. Non bisogna mai invidiare qualcuno, bisogna aspettare il proprio turno perché sono convinto che ciò che sei ti porterà a ciò che meriti.

Ringrazio la mia famiglia e la mia donna, che costantemente mi supporta e sopporta. Tutte le parole del mondo non basterebbero per dirti grazie. Grazie per essere con me in questo viaggio chiamato vita.

Grazie ai miei pochi amici veri rimasti. Anche se il nostro rapporto è sempre più lavorativo rispetto a prima, so che ci siete, che posso contare su di voi, e spero di essere il fratello, non di sangue ma per scelta, migliore che ci possa essere quando ce n’è bisogno, e voi lo stesso per me.

Grazie a tutto il team di Warner per esserci dal mio primo disco e grazie al super team che ha lavorato a questo progetto.

Forse nessuno, oltre queste persone, sa chi è davvero Luca: sono un ragazzo chiuso e non amo apparire molto, ma la musica mi permette di farvi capire chi sono.

Ogni passo mi ha portato a capire che tutto ciò che facciamo ci rimane addosso. Tutte le docce, le preghiere e i pianti di questo mondo non ci puliranno l’anima. Dobbiamo imparare a conviverci.

A volte è giusto ricordarsi di essere essere umani. Apprezza ogni cosa che ti dà la vita, perché potrebbe essere l’ultimo giorno.

Ringrazio Dio per il mio percorso”.

“FERITE”: LA TRACKLIST

Ferite Acqua Passata Money Rain feat Lazza Sottovuoto Ancora Qua feat Tedua Oh Amore I Miss U feat Tony Boy Busy Soldi Arrotolati Baby Girl No Drama feat Mahmood Mi Riempi Di Chiamate Memories feat Annalisa Tutta La Night Non C’è Love La Ca$$a feat Artie5ive Solo Un’Ora Nato Per Questo

VIDEOINTERVISTA A CAPO PLAZA

CAPOPLAZA: FORTNITE E IL LIVE AL FORUM

Capo Plaza è stato il primo artista italiano nella storia di Fornite a realizzare non solo un concerto, ma anche un’isola creativa completamente personalizzata.

Ed ecco che, solo il primo giorno, più di 25.000 partite sono state create sulla mappa. La “Plaza Island” è inoltre la più votata su Discovery e tra le più cercate, oltre ad essersi posizionata nella Top 50 delle mappe più giocate a livello mondiale.

Ma le novità non sono finite qui. Proprio dalla piattaforma di Fornite Capo Plaza ha infatti annunciato il suo primo live al Mediolanum Forum di Assago (MI), che si terrà il 1° febbraio 2025 dopo una serie di concerti estivi.