Videointervista a Dennis: “Ho preso più consapevolezza di me stesso per poter diventare una persona migliore”

Si intitola Un altro nome (M.A.S.T. per Believe) il nuovo singolo di Dennis, al tempo Deddy, disponibile da venerdì 19 luglio. Questo brano inaugura l’inizio di un nuovo percorso artistico e personale del giovane cantautore torinese, ex Amici 20.

Un altro nome arriva dopo un percorso che lo ha portato a ricercare la propria identità e spontaneità, spogliandosi di tutte le sovrastrutture che facevano parte della sua vita. Così facendo, decide quindi di tornare alle proprie origini, adottando il suo nome proprio – Dennis – per ripartire in un nuovo viaggio. Ne abbiamo parlato anche qui.

Dennis racconta questo percorso così: «Era arrivato il momento in cui Deddy aveva bisogno di Dennis e in cui le due anime che fino a quel momento avevano vissuto parallelamente, potevano finalmente coesistere. Mi sono reso conto che se anche Deddy mi ha fatto crescere in questi anni, in fondo in fondo sono sempre stato io e quello era solo un altro mio nome».

Questo nuovo singolo racconta la crescita sia artistica che personale del cantautore, tra paure, incertezze, vittorie e sconfitte, arrivando a fare i conti con sé stesso e prendendo consapevolezza di ciò che vuole essere e rappresentare, sia come artista che come persona.

Un altro nome può rappresentare a primo ascolto una canzone d’amore, ma rappresenta invece un dialogo interiore di Dennis, che si mostra in maniera più cruda e vera ai suoi ascoltatori, sia nella scrittura che nell’interpretazione e sonorità.

“UN ALTRO NOME”: VIDEOINTERVISTA A DENNIS

link youtube