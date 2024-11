Sanremo Giovani 2024, Rea: “Ho imparato ad essere un po’ più indulgente con me stessa”

In gara a Sanremo Giovani 2024 con il brano Cielo Aperto, Rea – cantautrice bolognese classe 2003, sarà tra i protagonisti del secondo appuntamento televisivo del programma, in onda martedì 19 novembre in seconda serata su Rai 2.

“Sono molto emozionata all’idea di questa nuova avventura e sono felice di affrontarla con un pezzo che significa molto per me. A prescindere dall’esito della performance, spero che qualcuno si possa ritrovare nelle mie parole. Spesso siamo più concentrati sul giudicare che sull’ascoltare e io avevo bisogno di ricordarmi che, alla fine, se una cosa ti fa stare bene, bisogna andare avanti”.

sanremo giovani 2024: “cielo aperto”, VIDEOINTERVISTA A rea

REA, “CIELO APERTO”

Cielo Aperto arriva dopo Particelle Sospese e Salsedine (Vertical Music Records), due brani che hanno delineato un nuovo percorso per la giovane cantautrice e che, ad oggi, vantano rispettivamente 12 e 7 mila stream su Spotify, dove i brani più apprezzati sono Avrei Solo Voluto con poco più di 927 mila stream, Sotto la Pelle con quasi 920 mila stream, Controsenso con 455.555 stream e Cadono con oltre 440 mila stream.