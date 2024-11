Sanremo Giovani 2024, Mew: “Per quanto mi reputi fragile, sono una persona fortissima”

In gara a Sanremo Giovani 2024 con il brano Oh My God (EMI Records Italy / Universal Music Italia), che in poco più di una settimana dalla sua pubblicazione ha quasi raggiunto i 110 mila stream su Spotify, martedì 12 novembre – durante il primo appuntamento televisivo del programma – Mew ha staccato uno dei dodici pass disponibili per la semifinale, che si terrà martedì 10 settembre.

Scritto da Mew, insieme a Jacopo Ettorre, Paride Surace e Katoo, che ha anche prodotto il brano, Oh My God parla di un vuoto interiore ed esplora il tema della difficoltà nel trovare una cura al proprio dolore.

“Lo considero un brano dark pop dal punto di vista musicale: sono interessata ai suoni più cupi e ombrosi, alle zone in ombra”, ha dichiarato la giovane cantautrice a proposito del brano.

Poi, ha aggiunto: “Alla fine, però, trovo sempre una speranza nel buio, ‘quel fiore che rompe l’asfalto’, che mi fa intravedere la luce”.

SANREMO GIOVANI 2024, VIDEOINTERVISTA A NEW

mew, “OH MY GOD”

Ad oggi Mew vanta quasi 430 mila ascoltatori unici mensili su Spotify, dove il brano più apprezzato è – senza alcun dubbio – Mercoledì Mai, che ha oltrepassato i 5 milioni 175 mila stream. Seguono Vivo con 2 milioni 400 mila stream e Posatenebre con quasi 2 milioni 200 mila stream.

Medaglia di legno, invece, per Grandine di Holden feat Mew, che in due settimane ha superato il milione e mezzo di stream.

Foto di copertina di Andrea Ariano