Sanremo Giovani 2024, videointervista a GIIN: “La mia musica è istintiva, viscerale ed emotiva”

A pochi giorni dal primo appuntamento televisivo di Sanremo Giovani 2024, previsto martedì 12 novembre in seconda serata su Rai 2, abbiamo incontrato virtualmente GIIN, che ci ha parlato di Tornare Al Mare (pubblicato per Giungla Dischi ed edito da Sony Music Publishing / Giungla Dischi Srl / Saifam), il brano con il quale proverà ad accedere alla sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025.

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da lunedì 4 novembre, il brano racconta la sensazione di smarrimento provata dalla cantautrice durante l’autunno dopo il liceo, quando le certezze e la routine degli ultimi cinque anni erano venute a mancare e gli amici avevano intrapreso strade diverse.

GIIN descrive allora come questo periodo di perdizione si sia trasformato in un desiderio di cambiamento e crescita, affrontando il passaggio all’età adulta con un mix di nostalgia e voglia di vivere. Di fatto, Tornare Al Mare non fa altro che esplorare il contrasto tra il desiderio di rimanere giovani per sempre e la necessità di affrontare la vita per diventare qualcuno.

sanremo giovani 2024: “TORNARE AL MARE”, VIDEOINTERVISTA A GIIN

GIIN: l’alternative rock incontra il dream pop

Classe 2003, ma già autrice per Sony Music Publishing, GIIN unisce i miti dell’alternative rock degli anni ’90 con il dream pop più recente, facendo della sua musica una ricerca continua e insaziabile di cambiamento, rivolta a chi sogna mondi diversi attraverso ambiguità, caos, dubbio e nostalgia.

Di fatto, questi elementi non sono ostacoli, ma i veri protagonisti del suo viaggio musicale, in cui la cantautrice esplora i sentimenti umani in maniera universale, parlando di emozioni che vanno oltre l’età e il genere ed affrontandoli in maniera aperta e diretta, pur lasciando comunque spazio ad ogni tipo di interpretazione.