Sanremo Giovani 2024, videointervista a Bosnia: “Scrivere in napoletano dà accesso ad una musicalità che l’italiano a volte nega”

A pochi giorni dal secondo appuntamento televisivo di Sanremo Giovani 2024, previsto per martedì 19 novembre in seconda serata su Rai 2, abbiamo incontrato Bosnia, che ci ha parlato di Vengo dal Sud (Aurora Dischi / Universal Music Italy), il brano con il quale il cantautore e producer proverà ad accedere alla sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025.

Vengo dal Sud racconta l’esperienza di chi lascia le proprie radici alla ricerca di nuove opportunità, affrontando il dolore della perdita e la speranza del futuro. Il testo evoca immagini vivide di tradizioni, feste e il senso di comunità del Sud, che contrastano con la rinuncia di chi resta e la rabbia di chi parte.

L’accento del Sud resta come un veleno di nostalgia e la metafora del ragno esprime il richiamo alle radici, essendo il ragno violino tipico delle zone del Mediterraneo. La musica mescola ritmi della tradizione a elettro-pop, rap, elementi EDM e alternative RnB, creando un mix di sonorità tra che fanno da tappeto ad un testo scritto prevalentemente in dialetto napoletano.

Bosnia presenterà Vengo dal Sud in gara martedì 26 novembre su Rai2, in seconda serata dalle 22:45

SANREMO GIOVANI 2024: “VENGO DAL SUD”, VIDEOINTERVISTA A BOSNIA

BOSNIA, “VENGO DAL SUD”

Filippo Bosnia, in arte Bosnia, è un rapper, producer e cantante classe 1998 di origini napoletane. Si avvicina alla musica sin da piccolo componendo i suoi primi versi nel periodo in cui il movimento Hip Hop stava prendendo piede in Italia.

Nel corso degli anni pubblica diversi brani in autonomia e si autoproduce riuscendo ad andare oltre i confini dei generi musicali, approcciando la composizione in maniera libera e creativa. Infatti, alla passione per il canto e per la scrittura si unisce successivamente quella per la musica elettronica, complice nella sperimentazione e nella ricerca di un sound pop più personale e rappresentativo dell’artista.