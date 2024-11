Sanremo Giovani 2024, intervista alle Synergy: “Siamo onorate di portare l’R&B su un palco così importante”

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 8 novembre, Fiamma (Yourvoice Records) è il nuovo singolo del duo Synergy, in gara a Sanremo Giovani 2024.

Il brano, che unisce sonorità classiche a influenze moderne, esplora il tema dell’amore, ponendo l’accento sull’importanza del benessere emotivo in una relazione e celebrando i legami affettivi.

“La performance che faremo sul palco di Sanremo Giovani rappresenta per noi un passo significativo, perché riusciremo finalmente a portare il nostro messaggio a un pubblico più ampio”.

SANREMO GIOVANI 2024: “fiamma”, INTERVISTA ALLE SYNERGY

Ciao ragazze, bentrovate su All Music Italia. Come state?

Ciao a tutti! Beh, che dire… in questi giorni ci troviamo dentro ad un grande frullatore emotivo, tra tante novità e soprattutto cose da fare. Grazie per la domanda, perché non è mai banale.

Ci raccontate come vi siete conosciute e perché avete deciso di chiamarvi proprio Synergy?

Ci siamo conosciute in un contesto lavorativo. Facciamo entrambe le bariste ed era il mio primo giorno di lavoro al bar Bodeguita di Gambettola. In TV stava passando una canzone R&B degli anni 2000 se non ricordo male ed Aurora ha accennato due note. Ci siamo allora guardate e in pausa, davanti a una pizza, abbiamo iniziato a chiacchierare. Prima ancora di un rapporto lavorativo, tra di noi c’è dunque una grande amicizia e, soprattutto, tanta sinergia. Da qui il nome del nostro duo.

Se doveste descrivere il vostro progetto artistico con sole tre parole, quali scegliereste?

Fresco, attuale e innovativo.

Arriviamo così a Fiamma, brano in gara a Sanremo Giovani 2024. “Per quanta strada ancora c’è da fare”, com’è il bilancio fino ad ora? Che sensazioni avete avuto durante le audizioni?

Per noi questo è già un piccolissimo traguardo. Più che come un punto di arrivo, lo consideriamo un punto di partenza e siamo onorate di portare su un palco così importante un genere che, molto spesso, è considerato di nicchia, ovvero l’R&B. Siamo davvero contente che sia arrivato e che sia piaciuto, perché per noi è davvero una grandissima soddisfazione.

Siamo uscite dallo studio con tanta gioia e un sorriso a 32 denti, perché è andata nel modo più spontaneo e vero possibile. La cosa più importante è che ci siamo divertite e ci siamo godute il momento.

Fiamma è un brano dalla forte impronta R&B ed ecco che nel video appare un graffito che ritrae Lauryn Hill. Oltre a lei, quali artisti hanno rappresentato e rappresentano tutt’ora per voi un punto di riferimento?

Oltre a Lauryn Hill, gli artisti che per noi hanno rappresentato un punto di riferimento sono Christina Aguilera, Stevie Wonder ed Amy Winehouse, mentre attualmente nel panorama musicale ci ispirano artiste del calibro di Jorja Smith e Sasha Keable.

Pensando al Festival, qual è il vostro primo ricordo legato a Sanremo?

Ci siamo innamorate della magia di quel palco grazie a canzoni immortali come Di Sole e D’Azzurro di Giorgia. É pura emozione.

Che cosa, invece, vorrebbe dire per voi staccare uno dei tre pass per la sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025?

Andare avanti sarebbe un’occasione incredibile. Non solo perché crediamo nel brano, ma soprattutto per il progetto, unico e coraggioso nel suo genere. Dire che saremmo solo contente é riduttivo.

C’è un rito scaramantico che fate sempre poco prima di salire sul palco e che farete anche in quest’occasione?

Sì, abbiamo un rito ahah. Di solito, primo di fare un’esibizione, cerchiamo di connetterci con noi stesse facendo meditazione. É un atto che ci tranquillizza singolarmente, ci rende unite e ci ricarica positivamente.

Grazie per essere state qui con noi. In bocca al lupo per tutto e buona musica!

Grazie per averci ascoltato! Viva il lupo.