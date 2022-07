Videointervista a Riki: il ritorno con un singolo e nuove consapevolezze chiudendo la porta su quel Sanremo sbagliato e non solo...

Intervista video a Riki da poco tornato con un nuovo singolo e pronto, da settembre, a farsi conoscere ancora più a fondo con la sua musica.

Già l’autunno scorso aveva lanciato segnali di fumo di un suo ritorno, grazie al singolo Scusa che interrompeva un silenzio di quasi due anni. Adesso, in occasione dell’estate, Riccardo Marcuzzo, in arte semplicemente Riki fa però sul serio e schiaccia sull’acceleratore con un singolo, Ferrari White, che arriva ad anticipare un nuovo lavoro che è già in cantiere e che lo sta vedendo impegnato a testa bassa.

“E’ un lavoro che mi deve rappresentare a pieno”. dichiara l’artista, “troppe volte ho seguito consigli che non si sono rivelati buoni per me”.

Quel che emerge però da questa nostra piacevolissima, lasciatemelo dire, chiacchierata è come il giovane cantautore, che ha appena tagliato il traguardo dei trenta, sia molto cambiato. Appare visibilmente più tranquillo, più cosciente, anche nell’additarsi per qualche sbaglio del passato: “tante cose non le avrei fatte”, ci racconta, “dai social usati in maniera istintiva a quel Sanremo sbagliato, fatto solo perché sembrava il palco più adatto per tornare alla grande in Italia dopo il successo in Sud America. Ed invece ammetto che la canzone era sbagliata, non che non mi piaccia, però…”

E se volete sapere come continua, dovete proprio guardare la nostra intervista per scoprire davvero Riki che oltre, qualsiasi etichetta, si è raccontato con grande sincerità e senza filtri dandoci anche un suo brano da riscoprire… Margot.

Video intervista a Riki