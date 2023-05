Negramaro: una videointervista che rivela qualcosa in più di loro

I Negramaro stanno preparando 9 imperdibili concerti nei teatri di pietra per celebrare 20 anni di musica insieme.

13, 14 e 16 giugno 2023, alle Terme di Caracalla

19, 21 e 22 luglio, al Teatro Greco di Siracusa

22, 23, 24 settembre, all’Arena di Verona.

più una data unica in Puglia, il 12 agosto, all’aeroporto Fortunato Cesari di Galatina (LE), che rappresenterà una grande festa, il ritorno a casa.

“E’ la nostra Campovolo, quella che abbiamo scelto per il legame che ci lega con la nostra terra – dichiara Giuliano Sangiorgi – Vogliamo riportare un faro da dove tutto è partito. Abbiamo i brividi perché sappiamo che sarà un evento unico e irripetibile”

“L’incoscienza ci ha accompagnato fino a questo traguardo – racconta Pupillo – ancora oggi continua ad esserci anche se in questi anni abbiamo fatto grandi passi, come l’esperienza di San Siro nel 2008 o il periodo negli Stati Uniti a confrontarci con il mondo, mentre lavoravamo al disco. Tre mesi in quegli studi sono stati una esperienza unica. Ogni tassello ha contribuito alla nostra storia ma quell’alone di incoscienza ci ha salvato da dinamiche di marketing, per esempio e con tanti piccoli scalini siamo arrivati qui”

“Credo di essere un fuoco che arde – sorride Ermanno – e sono contento di poter godere dei nostri vissuti. Accumulo ricordi ogni giorno“.

Queste alcune delle dichiarazioni che i Negramaro hanno fatto durante la conferenza stampa, alla quale eravamo presenti. Ne abbiamo parlato qui.

Li abbiamo anche incontrati personalmente per farci raccontare ulteriori dettagli sulla celebrazione di questi 20 anni di carriera.

Ne è venuta fuori una scanzonata videointervista in cui i 6 ragazzi ci hanno di raccontato un po’ di loro.

C’è il brontolone, il romantico, il positivo, l’affidabile. Con piccoli aneddoti siamo entrati in contatto con i loro temperamenti, così diversi ma che forse rappresentano il segreto del loro duraturo legame umano e professionale.

Negramaro videointervista