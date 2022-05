Video intervista a Matteo Romano: il cantautore spiega il significato di Apatico e ci parla del suo primo tour

Dopo il successo di Virale, già certificato disco di platino, torna Matteo Romano. Il cantante originario di Cuneo ha pubblicato per Capito/Universal Music il nuovo singolo Apatico, una canzone che come dichiarato dallo stesso artista racconta proprio una parte della sua storia personale.

Parlando del suo nuovo singolo (prodotto da Riccardo Scirè e scritto insieme a Sciré e Adel Al Kassem) Matteo Romano ha rivelato:

Si tratta di un brano che parla tanto di me. Racconta di come mi sento nel momento in cui sono sopraffatto dalle mie emozioni o da una situazione che mi mette in difficoltà. Sono una persona a volte poco introspettiva e ho difficoltà ad ascoltarmi e a leggere i miei sentimenti.

L’idea per questa canzone ci è venuta in una giornata d’Estate in cui ero in studio con Adel e Scirè, dopo aver raccontato che per prendermi in giro i miei amici mi definiscono sempre “l’apatico del gruppo.