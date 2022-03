Videointervista a Martina Beltrami: "Cara Me, un viaggio nei luoghi che non avrei più voluto visitare...."

Esce venerdì 25 marzo 2022 il primo disco della cantautrice Martina Beltrami, Cara Me, un album che butta le sue radici nella partecipazione ad Amici 19 e che si evolve per due anni con tante esperienze nel mezzo, Sanremo giovani compreso. Per parlare di questo progetto abbiamo deciso che a realizzare l’intervista con Martina fosse un suo caro amico e collega, il cantautore Neno.

Martina Beltrami è autrice, compositrice e cantante delle dieci tracce che compongono l’album, accompagnata dalle produzioni di Andrea Rigonat e Gianmarco Grande con le batterie di Emiliano Bassi. In uscita per Artist First e Fiero Dischi, Cara Me è la vita di Martina che viene fuori, un racconto in prima persona tra le esperienze e le emozioni vissute. L’album sarà presentato per la prima volta live il 10 Aprile al Santeria Toscana 31 a Milano.

Contemporaneamente all’uscita del disco entrerà in rotazione radiofonica il brano Spenti In Corsa, unica collaborazione del disco che vede la partecipazione di Don Said.

Queste le sue parole sul brano:

Spenti in corsa è un brano nato in un momento di grande rabbia , rabbia verso una seconda persona, verso me stessa, verso tutto. Sentivo il bisogno di raccontare e scrivere cosa fosse successo realmente nella mia vita, senza essere plagiata da voci esterne che raccontavano tutta un’altra storia.



Ho sempre immaginato un feat su questo brano, e Don Said è riuscito a rendere la mia storia anche sua, entrando in punta di piedi e al tempo stesso a cannone nel brano

MARTINA BELTRAMI CARA ME

Cara Me è un disco pop, scuro ed elegante in cui la cantautrice racconta e si racconta. Filo conduttore è l’amore, spesso travagliato, attraverso cui Martina riesce a mettersi a nudo e a scavare in profondità nei suoi pensieri. “C’è un posto dove vado e non porto nessuno, dimmi se vuoi venire insieme a me” scrive in Aspetto Che Torni, ed è proprio la sua stessa voce, come una luce nel buio, a guidare l’ascoltatore in questo viaggio…

Nella chiacchierata fatta con Martina le abbiamo chiesto le sensazioni in vista dell’uscita dell’ album:

Sono passati tre anni da quando ho pensato di iniziare questo progetto… C’è voluto un po’ di tempo, ma è stato un lavoro che abbiamo fatto in tanti e che ha richiesto tanta pazienza e sacrifici, sia da parte mia che dai miei collaboratori.

Ora sono felice e non vedo l’ora che possano ascoltarlo tutti.

Il suo è un album consapevole che ci dà un’idea chiara della personalità di Martina Beltrami, una raccolta di brani e di emozioni che l’hanno accompagnata nelle varie esperienze…

Oltre ai singoli ufficialmente usciti, ci sono anche due brani già in parte noti al pubblico, risalenti all’esperienza di Amici: Se Ti Va e Cara Me, title track del disco.

Le abbiamo chiesto il motivo della scelta di includere questi brani:

Sono pezzi a cui sono estremamente legata che non ho mai avuto modo di produrre, brani che descrivono meglio il mio inizio… Sono stati modificati e lavorati, però alla fine sono rimasti quelli e penso che sia anche bello notare la differenze con i pezzi più recenti.

Vorrei che ogni cosa avesse il suo tempo di esistere.

Le produzioni rivestono i brani in maniera sofisticata, lasciando tanto spazio alla voce, e talvolta ci regalano un volto diverso e più audace della cantautrice con suoni elettronici e potenti, come in Chi Si Salva. A tal proposito ecco le sue parole:

È stata una svolta avvenuta dall’incontro con Gian Marco Grande, produttore di diverse tracce nell’album. Non è un cambiamento, è venuto in modo naturale, il pezzo nella mia testa richiedeva di quella potenza e di quella produzione.

A seguire la video intervista.

videointervista a martina beltrami

Foto a cura di Chiara Mirelli