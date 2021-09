Intervista a Orietta Berti: “I giovani di Sanremo mi hanno insegnato ad essere più sicura”

All Music Italia incontra Orietta Berti, in occasione della prima delle due puntate dei Seat Music Awards 2021 su Rai Uno. La cantante emiliana, che abbiamo raggiunto nel suo hotel all’ora dell’aperitivo per una chiacchierata con una delle più grandi artiste della storia della musica italiana.

Con Orietta abbiamo avuto occasione di parlare di questi ultimi, incredibili mesi vissuti sempre al centro ai riflettori. Anche se il terreno l’ha preparato Fabio Fazio con le sue innumerevoli ospitate, è stato soprattutto grazie a Sanremo e a Mille con Fedez e Achille Lauro che la situazione è cambiata.

Sono bastati pochi mesi per trasformare Orietta Berti non soltanto nell’idolo di una certa vecchia guardia, ma anche delle nuove generazioni. Letteralmente una seconda vita, in un periodo storico in cui le certificazioni non si calcolano (quasi) più in copie fisiche vendute ma piuttosto in streaming e visualizzazioni.

Ed è proprio ai giovani che Orietta ha in qualche modo dedicato il suo ultimo libro, Tra bandiere rosse e acquasantiere. Una memoria di un passato che non esiste più ma che le nuove generazioni non conoscono ma dovrebbero approfondire.

E sempre a proposito di giovani, parlando dei consigli dati agli artisti e delle cose che ha imparato da loro, Orietta ha commentato:

I ragazzi giovani che devono parlare molto nei loro testi si devono far sentire bene. Se loro usano questo microfono, come si chiama? l’autotune, non si capiscono bene le loro parole, specialmente quando cantano dal vivo, mentre quando canti in registrazione il tecnico mette a posto tutto. Mentre l’autotune lega tutte le parole, ma il bello della loro canzone, è proprio il testo. […] I giovani sono molto preparati, vanno sul palco e si studiano bene i loro movimenti. Loro sanno tutto. E io dico che devono avere un po’ di emozione, quando tu hai emozione riesci a trasmetterla agli altri. Devi fare venire la pelle d’oca. Loro però mi hanno insegnato ad essere più sicura sul palco, noi delle vecchie generazioni invece siamo stati sempre più vergognosi.

Qui sotto trovate il video dell’intervista di All Music Italia a Orietta Berti.