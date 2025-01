Intervista a Lucio Corsi: “Il mondo ci vorrebbe perfetti, ma in realtà siamo molto più incasinati”

Dopo l’incontro avuto con la stampa, abbiamo avuto l’opportunità di scambiare due chiacchiere con Lucio Corsi per un’intervista in occasione della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025 con il brano Volevo essere un duro.

Lucio Corsi lo descrive così: «Volevo essere un duro parla di quanto il mondo ci vorrebbe infallibili, con la solidità dei sassi e la perfezione dei fiori, senza dirci però che tutti i fiori sono appesi a un filo. Parla – ammesso che questa canzone abbia una bocca – del fatto che sia normale diventare altro rispetto a ciò che si sognava».

La sua musica riesce a rendere armoniosi il rock d’autore e le sonorità folk insieme, trasformando le atmosfere surreali in poesia e legando un mondo a tratti grottesco ad una struttura musicalmente ricchissima. Immaginario che Lucio Corsi ha deciso di non utilizzare per il nuovo album in arrivo dopo Sanremo, concentrandosi sulle persone così come sono, con riferimenti semplici e più ancorati al suolo.

Inoltre, il cantautore è anche tra i protagonisti della terza stagione di “Vita da Carlo”, la serie televisiva di e con Carlo Verdone uscita in esclusiva su Paramount+ a novembre 2024 e presentata in anteprima alla 19esima Festa del Cinema di Roma, in cui è anche presente il suo singolo Tu sei il mattino con un ruolo molto particolare.

SANREMO 2025: INTERVISTA A LUCIO CORSI, “VOLEVO ESSERE UN DURO”

LUCIO CORSI, IL TOUR NEI CLUB

Dopo Sanremo, Lucio Corsi intraprenderà un tour nei principali club italiani ad aprile. Prodotto e organizzato da Magellano Concerti, ecco le date:

13 aprile 2025 – Bologna, Estragon

15 aprile 2025 – Venaria Reale (TO), Teatro Concordia

16 aprile 2025 – Firenze, Teatro Cartiere Carrara

18 aprile 2025 – Roma, Atlantico // NUOVA LOCATION

23 aprile 2025 – Napoli, Casa Della Musica

28 aprile 2025 – Padova, Hall

29 aprile 2025 – Milano, Alcatraz

I biglietti sono già disponibili su Ticketone, nei principali circuiti di vendita online e fisici autorizzati. Per maggiori info, è possibile visitare il sito di Magellano Concerti.

Foto di Simone Biavati