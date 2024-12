Lucio Corsi testo e significato di “Volevo essere un duro”, brano in gara al Festival di Sanremo 2025

Lucio Corsi, Volevo essere un duro: testo e significato del brano presentato in gara al Festival di Sanremo 2025.

Per Lucio Corsi si tratta della prima partecipazione in assoluto al Festival di Sanremo 2025. Di recente ha pubblicato il suo ultimo singolo Tu sei il mattino (Sugar / Universal Music Italia) che arriva a quasi un anno e mezzo di distanza dal suo ultimo progetto discografico La gente che sogna, uscito a metà 2023.

Se non conoscete l’artista, cliccate qui e leggete la sua storia!

LUCIO CORSI VOLEVO ESSERE UN DURO significato del brano

Ospite della finale di Sanremo Giovani 2024, Lucio Corsi ha descritto così il brano con cui salirà per la prima volta sul palco dell’Ariston: «Parla del fatto che questo mondo ci vorrebbe perfetti come un fiore, ma non ci dice che i fiori sono tutti appesi da un filo».

LUCIO CORSI VOLEVO ESSERE UN DURO testo

In arrivo prossimamente

Foto di Francis Delacroix