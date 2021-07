Video intervista a Loredana Errore, fuori con un nuovo singolo per l’Estate e pronta per i possibili concerti.

Madrid Non Va A Dormire è il nuovo e quarto singolo estratto dall’ultimo album C’è Vita, uscito nel Novembre scorso e che ha riportato sulle scene l’interprete siciliana Loredana Errore.

Ed è anche il pretesto per incontrarla e chiacchierare di ben oltre dieci anni di carriera. Anni di una fama ed una notorietà che hanno avuto, in questo lasso di tempo, apici importanti e altrettante cadute rovinose; tutto questo però non ha mai tolto all’artista la voglia di inseguire il sogno, di stare col suo pubblico fedele, fedelissimo, e di fare musica.

E’ la prima volta che ci conosciamo ed è mio volere metterla a suo agio, permetterle una chiacchierata sincera, una situazione in cui può raccontarsi, svelando più di una curiosità e rispondendo anche a qualche domanda che mi avete chiesto voi di farle.

Ci racconta con dovizia di particolari dalla gratitudine eterna per Biagio Antonacci, all’ammirazione mai celata per le sorelle Bertè, all’amicizia messa sempre in discussione ( dagli altri ) con Emma, a Sanremo, fino al suo non tornare ad Amici, programma da cui ha spiccato il volo.

Fino anche a chiarire, mia fortuna, che fra noi non è in corso nessuna antipatia, cosa spesso sottolineatami proprio dai suoi fans a seguito di qualche pagella bruttina in cui è incappata nel corso degli anni.

Ecco a voi quindi un’inedita Loredana Errore.

INTERVISTA A LOREDANA ERRORE

C’è vita è il quarto album in studio della cantante italiana Loredana Errore, è stato pubblicato il 30 novembre 2020 da Azzurra Music.

Dall’album sono stati estratti i singoli 100 Vite, È la vita che conta, Torniamo a casa e Madrid non va a dormire. Inoltre l’artista ha pubblicato nelle scorse settimane il brano presentato a Sanremo 2021, Non c’è pericolo, di cui vi abbiamo parlato qui.