“Stelle cadenti” intervista a Lola Ponce: “Dedico questa canzone al bambino interiore che tutti noi abbiamo dentro”

Lola Ponce torna a cantare in italiano nel suo nuovo singolo Stelle cadenti (Dischi dei Sognatori / ADA Music Italy), già disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dal 18 ottobre. Il brano è disponibile anche nella versione spagnola dal titolo Estrellas Fugaces.

Stelle cadenti è stata scritta da Tony Maiello, Marco Rettani, Enrico Palmosi, Sabatino Salvati e dalla stessa Lola Ponce ed anticipa l’uscita del nuovo album Anima Importante, in uscita nei prossimi mesi.

Il testo di questo brano descrive, attraverso una melodia dolce e lieve, i passi nella notte, gli amori per la strada, le frasi mai risolte e soprattutto i sogni chiusi nei cassetti, il cuore sempre in tasca e le parole in mezzo ai denti. Presenta un ritmo lento e avvolgente, rappresentativa di un messaggio importante: inseguire e credere sempre nei propri sogni.

La cantante, attrice e showgirl italo-argentina descrive così Stelle cadenti: «I nostri sogni possono davvero diventare realtà. Fin da quando eravamo bambini, ci è stato insegnato a guardare il cielo, a sognare in grande e a credere nei desideri. I sogni sono il motore che ci spinge ad andare avanti, proprio come l’amore che ci unisce e ci sostiene nei momenti difficili».

E ci regala un importante messaggio: «Vi invito, quindi, a guardare sempre verso il cielo e a credere nei vostri desideri. Non smettete mai di inseguire ciò che amate, perché ogni sogno ha il potere di trasformarsi in realtà».

“STELLE CADENTI”, INTERVISTA A LOLA PONCE