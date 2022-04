Videointervista a Grazia Di Michele: Sanremo, Gabriele Salvatores, quel viaggio pazzo in aereo con Mia Martini per arrivare a “Trialogo”

Grazia Di Michele… e nel mezzo di quarant’anni di carriera, i Festivalbar, i Sanremo, il premio Oscar Gabriele Salvatores come regista dei suoi video, quel viaggio pazzo in aereo con Mia Martini, Milva ed il capitombolo spaventoso di Mino Reitano.

Dopo aver incontrato Rossana Casale per l’inedita videointervista colma di curiosità che potete trovare qui, è la volta di passare al secondo componente di questo progetto tutto al femminile, Trialogo ( Cantautrici ), con Grazia Di Michele e Mariella Nava.

Ed è proprio Grazia chiamata in questa nuova videointervista a raccontarsi lungo un percorso di ben 40 anni carriera ed oltre, di esperienze, collaborazioni ed ancor di più di progetti nuovi di cui la sua agenda è stracolma.

La poliedrica cantautrice romana, oltre alla promozione di Trialogo ( Cantautrici ) è infatti ai nastri di partenza con un altro tour in trio acustico, un progetto teatrale in memoria della mai troppo ricordata artista sarda Marisa Sannia , un nuovo libro in uscita, un nuovo disco di mantra e, non da ultimo, la vicinissima conclusione del Festival Internazionale della Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera, di cui è presidente di commissione ed in cui si esibirà proprio con Rossana e Grazia durante il gala conclusivo.

Talmente tante cose, insomma, che finiamo a scherzare sul tempo necessario per fare la spesa e vivere una vita normale.

Questo è tanto altro in questa videointervista che v’invito a guardare davvero tutta d’un fiato e a scoprire fra un sorriso e l’altro le curiosità di una carriera davvero piena e… Mariella spetta che poi tocca a te!