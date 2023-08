Giffoni Film Festival: video intervista a Wax “imparate a non tradire le emozioni”

Al Giffoni Film Festival 2023 arriva anche Wax che ha incontrato i suoi giovani fan per una lunga chiacchierata nel dietro le quinte.

Wax, nome d’arte di Matteo Lucido, è una delle novità musicali più interessanti degli ultimi anni: e a noi piace davvero molto. Nel 2022 ha partecipato ad Amici, seguito e sostenuto da Arisa, dove presenta l’inedito “Turista per sempre”.

Grazie a questo brano inizia la sua carriera e seguono pezzi come “Ballerine e guantoni”, “Grazie” prodotto da Takagi e Ketra e Jvli, fino singolo, prodotto da Merk & Kremont, “Anni 70”.

Il 7 luglio è uscito il suo ultimo singolo, “Colori”, sempre in collaborazione con Merk & Kremont.

“lo facevo e lo faccio per esigenza, per pura esigenza” ha raccontato ai giffoner e da allora non ha più smesso.

“Mi ispiro alle cose che faccio” continua l’’artista “mi calo nei panni degli altri, immagino cose. Secondo me l’immaginazione è l’unico super potere che abbiamo”.

“non sono un professore, non sono un insegnante, devo ancora essere qualcuno” dice con umiltà “non mi sono mai sentito un punto di riferimento, vedendovi parlare e sentendo il vostro affetto spero di meritarmelo”.

Quello che ho imparato è di non tradire le emozioni e che non dovete avere paura del fallimento: chi sbaglia significa che sta imparando, che sceglie di mettersi in gioco.”

Anche il nostro Angelo è riuscito ad intervistarlo per AMI.

Guarda la video intervista completa a Wax