Giffoni Film Festival: video intervista a Merk & Kremont “Pronti per un nuovo capitolo con una nuova voce…”

Quest’anno i giffoners si sono divertiti un mondo con il dj set firmato Merk & Kremont che hanno letteralmente infiammato il palco di Piazza Lumière. per la penultima serata del Giffoni Music Concept.

Nel pomeriggio Federico Mercuri e Giordano Cremona, la coppia di producers tra i più noti della scena internazionale sono stati accolti dai jurors della Sala Blu di #Giffoni53 per discutere di musica, lavoro e novità del mondo discografico.



I due ragazzi sono da sempre al fianco di numerosi artisti di primo piano della scena musicale, e questa estate stanno lasciando il segno con Un altro Mondo. Il pezzo ha da subito è stato particolarmente apprezzato dalle radio e non solo, complici gli ospiti che, sul tappeto musicale a cui Merk & Kremont hanno lavorato, prestano la voce: Tananai e Marracash.

“Questo pezzo nasce da una nostra idea e ha a che fare con il nostro percorso. Da sempre abbiamo guardato all’estero, pur rimanendo nel dietro le quinte della musica italiana ed è per questo che eravamo alla ricerca di una svolta con una produzione tutta italiana. Abbiamo scelto di mettere assieme Marra e Tananai per creare un connubio interessante, volevamo il mood da rave dei primi anni duemila e sapevamo di avere davanti i personaggi giusti.”

“La figura del produttore è importantissima da sempre, negli ultimi anni, precisamente dall’avvento dell’hip hop, questa figura ha assunto un ruolo da frontman rispetto al passato.

L’opportunità di essere su un disco come artisti ci rende molto fieri, questo cambiamento è già visibile nel mercato italiano e in futuro sarà ancora più evidente. Penso che i dischi non siano mai di una sola persona e avere un nome in più è un’occasione anche per le etichette perché puoi raccontare nuovi artisti e nuove persone con le loro storie.”

Ma.. chi sarà la voce del prossimo pezzo? Angelo, speaker di Teen Social Radio ha provato a chiederglielo.

