Eurovision 2021: videointerviste alle Hurricane (Serbia), ai Fyr & Flamme (Danimarca) e a Stefania (Grecia)

In attesa di poter conoscere i nomi dei 26 finalisti dell’Eurovision Song Contest, si sono stabilizzate le quote degli scommettitori che per ora sono tutti concentrati sulla possibile vittoria dei Maneskin.

Continuiamo, però, a conoscere un po’ meglio i rappresentanti dei vari paesi che prenderanno parte alla seconda semifinale.

Sul turquoise carpet organizzato nel suggestivo Cruise Terminal di Rotterdam abbiamo incontrato le Hurricane, le tre bellissime rappresentanti della Serbia, i Fyr & Flamme, in gara per la Danimarca e Stefania che cercherà di riportare la Grecia ai primi posti nella classifica finale.

EUROVISION 2021: VIDEOINTERVISTA A HURRICANE (SERBIA)

Le Hurricane sono un gruppo serbo formato da Sanja Vučić, Ivana Nikolić e Ksenija Knežević. Sono nate nel 2017 e già lo scorso anno avrebbero dovuto rappresentare il loro paese. Il brano che porteranno in gara all’Eurovision Song Contest 2021 è Loco Loco, un pezzo… tutto da ballare! Sanja Vučić in passato già ha rappresentato il suo paese nella kermesse europea. Correva l’anno 2016 e allora vi prese parte insieme al gruppo ZAA.

EUROVISION 2021: VIDEOINTERVISTA A FYR & FLAMME (DANIMARCA)

Il duo danese Fyr & Flamme porterà sul palco dell’Ahoy Arena di Rotterdam Øve os på hinanden, un pezzo dalle spiccate sonorità anni ’80 cantato in lingua danese. I due artisti, al secolo Jesper Groth e Laurits Emanuel, hanno iniziato a collaborare nel 2020 e il loro singolo eurovisivo da tempo staziona nelle primissime posizioni delle classifiche di vendita nel paese scandinavo.

VIDEOINTERVISTA A STEFANIA (GRECIA)

Stefania è una giovanissima cantante e attrice olandese con cittadinanza greca. Nei Paesi Bassi rappresenterà il paese ellenico portando sul palco una ventata di energia grazie al brano Last Dance. Già lo scorso anno avrebbe dovuto prendere parte alla manifestazione con Supergirl. La Grecia ha una discreta tradizione eurovisiva. In 41 partecipazioni conta una vittoria nel 2005, ma negli ultimi dieci anni il miglior piazzamento è solo il sesto posto di Koza Mostra feat. Agathōnas Iakovidīs nel 2013.

Per le interviste realizzate sul Turquoise Carpet un ringraziamento speciale per la collaborazione a Enrico Picciolo e Leonardo Taddei.