Eurovision 2021: videointerviste a Tix (Norvegia), Hooverphonic (Belgio) e Eden Alene (Israele)

Finalmente ha preso il via l’Eurovision 2021! Mai come quest’anno si è atteso l’arrivo della metà di maggio per poter vedere la kermesse che con le semifinali del 18 e 20 maggio e la finalissima del 22 ci porterà a scoprire la canzone regina.

Dopo la cancellazione dell’edizione 2020, Rotterdam si è dimostrata pronta e attenta nell’organizzazione, permettendo anche al pubblico di assistere agli show all’Ahoy Arena in massima sicurezza.

All Music Italia come di consueto segue la kermesse in presenza e lo staff composto da Simone Zani e Gabriella Battiato ha realizzato interviste e contenuti. Un lavoro certosino e non sempre agevole a causa delle varie restrizioni.

Abbiamo incontrato e intervistato Tix, rappresentante della Norvegia, gli Hooverphonic, in gara per il Belgio, e Eden Alene, la bellissima cantautrice che proverà a riportare l’Eurovision Song Contest in Israele due anni dopo Tel Aviv.

EUROVISION 2021 – VIDEOINTERVISTA A TIX (NORVEGIA)

Tix arriva all’Eurovision Song Contest 2021 dopo aver battuto nella finale nazionale i superfavoriti Keiino, già rappresentanti norvegesi due anni fa a Tel Aviv.

Il giovane artista, il cui vero nome è Andreas, è affetto dalla Sindrome di Touret e ha scelto di farsi chiamare Tix (letteralmente ‘Tic‘) per giocare con la sua debolezza.

Il brano che porta in gara sul palco dell’Ahoy Arena di Rotterdam è un inno alla forza che ognuno di noi porta dentro sé.

VIDEOINTERVISTA AGLI HOOVERPHONIC (BELGIO)

Gli Hooverphonic, dopo una carriera lunga più di 25 anni, fanno il loro esordio sul palco dell’Eurovision Song Contest e per l’occasione si presentano nella formazione con cui ebbero un grande successo tra il 2000 e il 2001 con Mad About You.

I rappresentanti del Belgio conoscono molto bene il nostro paese e spesso si sono esibiti in luoghi suggestivi, come per esempio l’Arena di Verona. Spesso, poi, collaborano con Luca Chiaravalli.

EUROVISION 2021 – VIDEOINTERVISTA A EDEN ALENE (ISRAELE)

Due anni dopo aver organizzato l’Eurovision Song Contest in casa all’Exhibition Center di Tel Aviv, Israele torna in gara con Eden Alene. Il brano, interpretato anche in lingua ebraica, si intitola Set Me free ed è un vero e proprio inno alla libertà.

Per le interviste realizzate sul Turquoise Carpet un ringraziamento speciale per la collaborazione a Enrico Picciolo e Leonardo Taddei.