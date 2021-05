Eurovision 2021: videointerviste a Benny Cristo (Repubblica Ceca), Tornik’e Kipiani (Georgia), James Newman (Regno Unito)

In attesa di poter vedere quello che succederà nella seconda semifinale, l’Eurovision 2021 registra alcuni casi di Covid-19.

Dopo aver rischiato di non vedere sul palco i rappresentanti di Ucraina, Polonia, Malta e Romania, è stata accertata la positività al Covid-19 di un componente della band islandese Daði & Gagnamagnið. Il brano 10 Years, quindi, non verrà interpretato sul palco, ma verranno utilizzati i video delle prove generali.

Un po’ come accaduto a Sanremo con Irama.

Inoltre è stato confermato che Duncan Laurence, vincitore nel 2019 a Tel Aviv, a causa del Coronavirus non sarà presente alla finalissima.

Ma, come si dice spesso, lo spettacolo deve comunque continuare! Pertanto scopriamo altri artisti che abbiamo incontrato sul Turquoise Carpet.

È la volta di Benny Cristo (Repubblica Ceca), Tornik’e Kipiani (Georgia), James Newman (Regno Unito). Tre artisti profondamente diversi tra loro, ma tutti con un unico chiaro obiettivo nella musica!

EUROVISION 2021: VIDEOINTERVISTA A BENNY CRISTO (REPUBBLICA CECA)

Dopo aver dovuto rinunciare all’Eurovision Song Contest dello scorso anno, Benny Cristo si presenta sul palco dell’Ahoy Arena con il brano Omaga, scritto durante un momento di solitudine e riflessione interiore. Il paese dell’Est Europa nella kermesse del 2018 a Lisbona ha ottenuto il miglior piazzamento della sua storia con un buon sesto posto. Riuscirà l’artista di origine angolana a migliorare il risultato di tre anni fa?

EUROVISION 2021: VIDEOINTERVISTA A TORNIK’E KIPIANI (GEORGIA)

La Georgia prova a tornare in finale all’Eurovision Song Contest dove manca dal 2016. In quell’occasione la nazione ex sovietica si piazzò al ventesimo posto grazie a Nika Kocharov & Young Georgian Lolitaz. Per provare a interrompere una serie negativa che dura da troppi anni è stato scelto Tornik’e Kipiani. Il cantautore, noto per la partecipazione alla prima edizione di X Factor Georgia, porta in gara il brano You.

VIDEOINTERVISTA A JAMES NEWMAN (REGNO UNITO)

Il cantautore inglese James Newman cercherà con la sua partecipazione all’Eurovision Song Contest di invertire la rotta. Gli inglesi, infatti, non vincono dal 1997 e l’ultimo piazzamento sul podio risale addirittura al 2002. Un piazzamento in Top Ten manca ormai da 12 anni. James Newman è noto soprattutto come autore, avendo scritto brani per artisti del calibro di Jess Glynne, Olly Murs, Guy Sebastian, Zayn, Backstreet Boys e le Little Mix. Sul palco porta il brano Embers.

Per le interviste realizzate sul Turquoise Carpet un ringraziamento speciale per la collaborazione a Enrico Picciolo e Leonardo Taddei.