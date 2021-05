Eurovision 2021: videointervista a Destiny (Malta), Blas Canto (Spagna), Vincent Bueno (Austria)

Volge al termine l’esperienza all’Eurovision 2021. Mancano ormai poche ore all’inizio della serata finale nella quale i nostri Maneskin partono per favoriti.

Durante la nostra settimana eurovisiva abbiamo intervistato la maltese Destiny, già vincitrice dello Junior Eurovision Song Contest nel 2015 e che con Je Me Casse punta al podio.

Nella sala stampa abbiamo incontrato il rappresentante spagnolo Blas Canto, grande amante della musica italiana e via Zoom l’austriaco Vincent Bueno che purtroppo non ha superato la seconda semifinale.

EUROVISION 2021 VIDEOINTERVISTA A DESTINY (MALTA)

Dopo la vittoria allo JESC nel 2015, Destiny torna a rappresentare il suo paese, dapprima all’Eurovision annullato nel 2020, portando All Of My Love, e quest’anno con un brano di auto-determinazione e indipendenza, Je me casse. Sogna di poter collaborare con Mahmood e invitarci nella sua splendida isola, per una grande festa, all’insegna della musica.

EUROVISION 2021 VIDEOINTERVISTA A BLAS CANTO (SPAGNA)

Blas Canto è il rappresentante della Spagna. In gara porterà Voy A Quedarme, brano che ha sostituito Universo con cui avrebbe dovuto partecipare lo scorso anno. Nel 2011, invece, ha tentato le selezioni nazionali come componente di una boyband. I bookmakers non hanno riservato all’iberico così tante possibilità, ma si sa che all’Eurovision Song Contest tutto può accadere.

VIDEOINTERVISTA A VINCENT BUENO (AUSTRIA)

Polistrumentista, diplomato al conservatorio di Vienna, Vincent Bueno porta sul palco dell’Ahoy una potente ballata, per mettere in mostra le sue capacità vocali. Il 36 enne di origini filippine vuole emozionare il pubblico, ed essere parte di un grande spettacolo, che mostra al mondo “come dovrebbe essere l’umanità”.