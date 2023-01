Deddy videointervista, “la mia Casa Gigante è in mezzo ai fan”

Deddy è tornato con il suo nuovo singolo ‘Casa Gigante‘ a distanza di qualche mese dall’ultima collaborazione con la giovane Caffellatte in ‘Non Mi Fa Dormire‘ e dal brano ‘Luci Addosso‘.

In occasione dell’ultima data dello street tour di presentazione del singolo, Deddy si è collegato con noi per parlare di questo progetto e del 2023 che lo vedrà tra i protagonisti con un album in arrivo e il seguente tour.

Riassumendo gli ultimi passi di questa nuova avventura, il cantante piemontese ha pubblicato il singolo e ha scelto di presentarlo ai fan in giro per alcuni tra i luoghi culto delle grandi città italiane, da Milano a Bologna fino all’ultima tappa a Torino, casa sua:

“Lo street tour è servito per tornare in contatto con i fan, avevo bisogno di questo riscontro dopo un anno in cui ho pubblicato poco e ho cambiato tanti aspetti della mia vita. Ho incontrato tanti fan che mi hanno detto cose molto belle, che mi hanno toccato e lasciato un senso di importanza addosso. Alcuni mi hanno ringraziato perché con la mia musica li ho salvati e lo vedi che è vero, non è un modo di dire, glielo leggi negli occhi”.

Deddy, il singolo e il futuro album

Sul singolo:

“Casa Gigante è nata un anno fa a casa del mio producer. Ci siamo ritrovati noi due a parlare di due situazioni che abbiamo vissuto e che erano molto simili quindi abbiamo deciso di scrivere questi nostri pensieri e trasformarli in musica.

La cosa che è cambiata di più dall’uscita di Amici a oggi è il fatto che adesso sento tante più responsabilità. Rendermi conto del peso che ho acquisito per chi ascolta la mia musica è stato troppo ma, ora, ne ho preso consapevolezza.”

Lo street tour di presentazione e la canzone arrivano adesso, all’inizio del 2023, ma c’è tutto un anno da vivere:

“Ci saranno nuovi singoli nei prossimi mesi, a seguire l’album e dopo il tour estivo. L’album che arriverà sarà autobiografico e tutto ciò che ci sarà rappresenta quello che ho vissuto quest’anno. Il progetto arriverà di sicuro prima dell’estate ma non è imminente”.

Facendo due calcoli, possiamo presumere che il progetto vedrà la luce non prima di aprile ma di certo non più tardi della fine di maggio perché poi ci sarà bisogno del tempo tecnico per lanciare il successivo tour e dare tempo ai fan di acquistare i biglietti e prepararsi al meglio.

VIDEOINTERVISTA A DEDDY