Generazione Boh: intervista video agli ideatori del Fantasanremo

Boomer o GenZ, chi vincerà il Festival di Sanremo? Fede e Chiara speaker di Teensocial Radio inviati per Ami a Sanremo 2023 lo hanno chiesto agli ideatori del Fantasanremo.

Chiara ( 14 anni ) e Federico ( 15 anni) speaker di Teen Social Radio ieri sera erano presenti al Gran Gala della Stampa, promosso da Ilio Masprone, che si è svolto per questa edizione 2023 al Victory Morgana Bay.

Tra gli altri hanno intervistato anche gli ideatori del Fantasanremo.

Fantasanremo video intervista ai creatori

Chiara, che ancora non ha creato la sua squadra… chiede a Giacomo Piccinini di spiegarle come è nato tutto…

Era il 2020, off line nel famoso bar Papalina. (“Bar Corva da Papalina” di Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo)

Nasce tutto li, da un gruppo di amici, tecnici, lavoratori dello spettacolo che ogni anno si incontravano per guardare insieme il Festival. Nel 2020 abbiamo deciso tutti insieme di fare un upgrade e di creare un gioco simile al Fantacalcio dove creiamo le nostre squadre, nominiamo un capitano e poi ci inventiamo un regolamento con dei bonus e dei malus.

Chi faceva più punti aveva vinto alla fine della settimana.

Nel 2021, causa Covid non potevamo recarci nel bar Papalina, e noi personalmente non lavoravamo perché essendo musicisti, eravamo tutti a casa. E anche il bar era chiuso ovviamente.

Quindi cosa abbiamo detto: buttiamo tutto on line!

Nel giro di un mesetto massimo siamo passati dalle prime 47 squadre iscritte a 47.000 nel 2020.

L’anno successivo, l’anno scorso 500.000 e quest’anno stiamo per arrivare a 4 milioni di squadre iscritte.

Ok, e quindi come si gioca?

Chiara, ancora non ha creato la sua squadra, e ha decisamente bisogno di rimediare.

Allora è semplicissimo.

5 Cantanti, di cui uno diventa capitan che raddoppia i punti sabato sera.

Hai 100 baudi, ogni cantante ha la sua valutazione ovviamente. Partiamo dai più bassi, i più giovani perché noi incentiviamo a prendere i giovani. Poi ci sono i mostri sacri, tipo Ultimo, i big tipo Giorgia.

Poi li devi gestire bene, bene. Devi stare li fai la squadra, scegli bene.

Qualcuno dice che i baudi non bastano, ma i baudi bastano sempre. Bastano. E’ tutto studiato.

La coperta è corta, bisogna fare sacrifici. Ma ognuno riesce a fare il suo dream team.

Ovviamente non puoi fare la squadra con Giorgia, Mengoni e Ultimo sarebbe troppo facile.

Quindi fai un mix, non come il Paris Saint Germain, però eh.

E ora la domanda a cui teniamo di più, capire chi, secondo loro vincerà il festival. Un rappresentante della Generazione Z, o un ‘boomer’ ?

Domanda complicata…. I tre soci decidono di lasciar rispondere Nicolò.

50 e 50 afferma intanto Giacomo. Ma si capisce che Nicolò ha decisamente voglia di sbilanciarsi.

Ci lanciamo? I BOOMER!

Secondo i tre ragazzi del Fantasanremo il 73° Festival di Sanremo lo vincono i boomer.

Ma tengono anche a precisare che loro voteranno la Generazione Z.

Assolutamente votiamo la Generazione Z.

Ah no no, dai abbiamo cambiato idea. Vince la GenZ.

( ma non ci sembrano molto convinti)

Ora non ci resta che andare velocemente a creare la nostra squadra che questa sera inizia il Festival!

