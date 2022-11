Alex, la video intervista per Ciò che abbiamo dentro: “Ora ho più modo di essere ascoltato, ma sono sempre lo stesso”

Alex Rina in arte Alex Wyse su Instagram (o, se preferite, semplicemente Alex) All Music Italia l’aveva intervistato pochi mesi fa, in occasione dell’uscita del suo primo EP Non siamo soli, pubblicato a pochi giorni di distanza dalla fine di Amici 21, dove si è classificato in quarta posizione.

Da quel giorno sono cambiate un po’ di cose: l’artista ha avuto la possibilità di esibirsi finalmente di fronte ad un pubblico diverso rispetto a quello di Amici e ha lavorato duro al suo primo vero disco, intitolato Ciò che abbiamo dentro e in uscita su tutte le piattaforme di streaming, nei negozi e negli online store il 4 novembre.

Alex ha raccontato che questo progetto discografico “parla di tutto quello che ho sentito lungo questo periodo, è il cambiamento e l’inizio, è realizzazione e paura, è vita e tempo”. Nel disco ci sono 11 canzoni, pezzi che danno forma a sentimenti intimi e profondi come la voglia di stare insieme, i ricordi dei momenti passati, la voglia di lasciarsi guidare dall’istinto o ancora la disponibilità di essere “casa” per qualcuno.

Ad anticipare l’uscita del disco è stato nei giorni scorsi il pezzo Mano ferma, che è stata scritta da Alex insieme a Fabrizio Fusaro e Saverio Grandi. Nel pezzo, l’artista ha parla dell’importanza di avere accanto una persona che è una certezza anche “quando si è rovinato tutto ed è rimasto niente” e insieme alla quale tutto è possibile mano nella mano, anche accendere un fuoco quando piove.

La video intervista ad Alex

Ad All Music Italia Alex ha raccontato tutto quello che questo disco rappresenta per lui, come ha lavorato con il suo team di autori e come si sente cresciuto rispetto al suo EP d’esordio. Qui sotto potete recuperare tutto quello che il cantante ci ha rivelato.