Topo Gigio firma con Sony Music Italy ed entra nel roster Kids dell’etichetta. L’annuncio è del 15 ottobre: la major e il team del personaggio lavoreranno a più progetti basati su musica inedita, che sarà lanciata in tutto il mondo.

Il presidente e CEO Andrea Rosi e lo staff di Sony Music Italy hanno accolto l’ingresso di Topo Gigio nel roster Kids. Il personaggio è portato avanti oggi da Alessandro Rossi e dal suo team, che custodiscono l’eredità della creatrice Maria Perego.

Dall’Ed Sullivan Show al palco di Sanremo con Lucio Corsi

Topo Gigio è nato nel 1959 da Maria Perego, con la voce di Domenico Modugno alla prima apparizione televisiva. Negli anni Sessanta è stato una presenza regolare dell’Ed Sullivan Show, negli Stati Uniti.

Nel 2025 Topo Gigio ha diviso il palco di Sanremo con Lucio Corsi e lo ha accompagnato all’Eurovision Song Contest di Basilea, dove ha annunciato i voti italiani.

A dicembre 2025 Topo Gigio è arrivato a Le Iene, e a marzo 2026 è andato in scena a Milano un musical sulla sua storia, scritto da Maurizio Colombi con le musiche di Franco Fasano.

La musica inedita uscirà in digitale e in formato fisico, ma titoli e date delle prime uscite non sono ancora stati comunicati.

Foto: ufficio stampa Sony Music Italy