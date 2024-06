Nuovo terremoto nella discografia italiana: Marco Alboni in arrivo alla guida di Sony Music Italy?

Da qualche giorno un rumor circola tra gli addetti ai lavori, uno di quelli che, nel bene e nel male, andrebbe a sconvolgere gli equilibri della discografia italiana. Marco Alboni, ex CEO di Warner Music, potrebbe sostituire Andrea Rosi, da 14 anni alla guida di Sony Music Italy.

Già alcuni mesi fa il nostro sito aveva segnalato la presenza di Alboni negli uffici Sony ma in quel caso si parlava in realtà di trattative per delle collaborazioni esterne (ne avevamo parlato qui).

SONY MUSIC ITALY: IN ARRIVO MARCO ALBONI?

Secondo quanto invece apprendiamo da rumors recenti, riportati anche nel podcast di tre noti giornalisti musicali italiani, “Pezzi”, con Dondoni, Laffranchi e Paolo Giordano, Marco Alboni potrebbe subentrare ad Andrea Rosi, a quanto pare prossimo alla pensione, nelle vesti di CEO e presidente di Sony Music Italy.

Ricordiamo che Alboni, già alla guida di Emi Records, ha ricoperto lo stesso ruolo per dieci anni in Warner Music Italy, periodo in cui ha lanciato artisti come Benji & Fede, Capo Plaza e Mr. Rain, tra gli altri.

Il compito di Alboni, o di chi comunque andrà a guidare Sony Music Italy non sarà di certo semplice visto il momento non facile che vive la major discografica dopo l’abbandono di figure chiave come Pico Cibelli, Gianluca Guido, Eleonora Rubini, Renato Tanchis e Marco Masoli, tutti oggi in forza alla Warner.