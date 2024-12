Sony Music Italy, cambio ai vertici in Columbia Records: Roberto Gentileschi non è più Director Marketing

Nuovi cambiamenti in Sony Music Italy, questa volta in sottrazione. Roberto Gentileschi non ricoprirà più il ruolo di Director Marketing e Promo in Columbia Records, label della major discografica guidata da Andrea Rosi.

È passato poco più di un anno e mezzo da quando, nell’aprile 2023, Roberto Gentileschi, con una carriera ventennale ricca di successi e soddisfazioni in Sugar Music, veniva annunciato come nuovo ingresso in Sony Music attraverso una nota stampa ufficiale. In contemporanea, Giulia Mazzetto, ex Carosello Records, assumeva il ruolo di Head of A&R, sempre in Columbia Records.

Al momento, non è ancora stato reso noto il nome di chi andrà a sostituire Roberto Gentileschi come nuovo Director Marketing e Promo in Columbia Records ma a breve ci saranno novità sui nuovi incarichi, al di fuori di Sony Music Italy, nel percorso professionale del noto professionista.