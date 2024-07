Sony Music Italy annuncia nuovi ruoli chiave nel team sotto la guida di Andrea Rosi

Mentre il nostro sito ha pubblicato poco fa una smentita riguarda al rumor del possibile cambio al vertice di Sony Music Italy arriva a mezzo comunicato stampa l’annuncio di nuovi e importanti ruoli all’interno della major guidata da Andrea Rosi.

Sony Music Italy ha annunciato l’assegnazione dei seguenti ruoli all’interno del proprio team:

Manuel Nicoli, già promosso da Head of Marketing International Frontline a Head of International Frontline lo scorso anno, assume ora il ruolo di Director International Frontline dirigendo il team Marketing & Promo International e riportando direttamente al Presidente e CEO di Sony Music Italy Andrea Rosi.

Patrizia Asero, promossa nel 2022 a Director of Licensing For Brands & Advertising, assume ora il ruolo di Director Synch, Licensing & Brands partnership. A lei continua a riportare tutto il Team Synch e, in aggiunta, ha la responsabilità anche delle Brand Partnership delle labels.

Di conseguenza, riporteranno a Patrizia Asero anche Laura Cruciani, Brand Partnership & Business Development Manager Epic e Valentina Marturano, Brand Partnership & Business Development Manager Columbia.

All’interno del suo ruolo Patrizia Asero continuerà a riportare al COO Corrado Filpa e anche ad Andrea Rosi in relazione al business di riferimento.

Alessandro Casaula ricopre la carica di Head of Synch e riporta alla Director Synch, Licensing & Brands partnership Patrizia Asero.

Mattia Villa diventa Head of Streaming gestendo l’implementazione di opportunità e modalità di sviluppo delle performance streaming del repertorio e del market share Sony Music Italy e riporta al Director Streaming & Partner Development Paolo Catò.

Infine, Giorgio Zampollo assume il ruolo di Head of Marketing Catalogue e riporta al Catalogue Director Luca Fantacone.