Sony Music: un portavoce smentisce il cambio al vertice tra Rosi e Alboni

Qualche giorno fa su All Music Italia abbiamo riportato con tutti gli interrogativi del caso un rumor che da alcune settimane gira in maniera decisamente insistente nella discografica italiana e che coinvolge Sony Music Italy.

Questa voce, riportata anche da Luca Dondoni (Corriere della Sera), Paolo Giordano (Il Giornale) e Andrea Laffranchi (La Stampa) nel podcast Pezzi: dentro la musica, vedrebbe l’ex CEO di Warner Music Italy, Marco Alboni, subentrare alla guida di Sony Music Italy andando a sostituire Andrea Rosi, da 12 anni Presidente della filiale italiana della major.

A quanto pare si tratterebbe solo di un rumor in quanto un rappresentante comunicazione di Sony Music Europe & Africa ci ha contattato via mail per farci sapere in via ufficiale che la voce che secondo cui Andrea Rosi lascerà l’azienda e verrà sostituito non è vera e non ha alcun fondamento.

All Music Italia prende atto di quanto fattoci sapere e lo comunica ai suoi lettori.